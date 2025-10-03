Após empate com o Flamengo, Cruzeiro se prepara para enfrentar o Sport

Técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com quatro titulares na partida; Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos / Crédito: Jogada 10

Após o empate sem gols contra o Flamengo, na última quinta-feira (2), no Maracanã, o Cruzeiro já está de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, iniciou na manhã desta sexta-feira (3), a preparação para enfrentar o Sport. Assim, os jogadores que estiveram a maior parte do tempo em campo contra o Rubro-Negro, realizaram trabalhos físicos. Por outro lado, os atletas que não jogaram foram a campo na Toca da Raposa II. Já Wanderson, que foi desfalque no último jogo, também não participou do trabalho com bola e fez atividades internas.