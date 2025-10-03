Adidas lança a Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Com nome que homenageia os três países-sede, bola tem tecnologia para ser "a mais precisa e rápida" e promete aumentar o número de gols

A Adidas lançou a “Trionda”, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O evento de apresentação ocorreu em Nova York nesta quinta-feira (02). O nome da bola faz uma alusão aos três países-sede do torneio. A fabricante, aliás, promete que a nova tecnologia da bola irá aumentar o número de gols na competição. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções e será a maior da história.

A saber, o nome da bola carrega um duplo significado. O prefixo “Tri” homenageia os três anfitriões, Canadá, Estados Unidos e México. Já o sufixo “onda” é uma referência à “ola”, o famoso movimento da torcida nas arquibancadas. O design, por sua vez, também homenageia os países já que a bola tem as cores e os símbolos das bandeiras de cada uma das sedes.