Zubeldía fala sobre ausência de trio estrangeiro no Fluminense: “Daremos oportunidades”

Lezcano, Lavega e Santiago Moreno ainda não conseguiram emplacar uma sequência com a camisa do Tricolor e busca novas chances / Crédito: Jogada 10

O Fluminense teve a chance de conquistar os três pontos diante do Sport, na Ilha do Retiro, porém voltará ao Rio de Janeiro com um empate amargo por 2 a 2 e um gol nos minutos finais. Na coletiva de imprensa, o técnico Luís Zubeldía falou sobre a ausência de determinados jogadores na lista de relacionados, sobretudo o trio Lezcano, Lavega e Santiago Moreno. Vale lembrar que esses atletas também tiveram baixa minutagem com Renato Gaúcho. O uruguaio e o paraguaio tiveram chance diante do Vitória, em Salvador, no último jogo do treinador pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, o comandante argentino deixou claro que, aos poucos, está no processo de conhecimento do elenco como um todo. O foco é no período de adaptação desses atletas e dar oportunidade a todos com o tempo. “Pouco a pouco vou conhecendo os jogadores para que tenha minutos para mostrar. É difícil em um plantel grande colocar todos os jogadores nos próximos jogos, é impossível, não posso mudar isso. Pouco a pouco vamos conhecendo, é um período de adaptação com jogadores novos, no caso de Lezcano, Lavega e Moreno. Pouco a pouco trataremos de aproveitarmos esse momentos…no caso do jogo de hoje, na entrada do John Kennedy, pensamos que era uma boa oportunidade já que estavam com a defesa aberta. É um exemplo mas que não se pode fazer com todos. Creio que pouco a pouco daremos essas oportunidades sabendo que os outros estão prontos”, disse. Baixa minutagem do trio O paraguaio só esteve em campo em 11 partidas com a camisa do Fluminense, entre elas o duelo com o Vitória, porém tem menos de 300 minutos de bola rolando. O uruguaio, por sua vez, tem apenas cinco jogos disputados e reapareceu diante do Leão da Barra, ainda com Renato Gaúcho.