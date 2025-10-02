Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Leão tenta respirar na competição, já que está na zona de rebaixamento, enquanto o Vozão busca mais uma vitória fora de casa
Na noite desta quinta-feira (2), às 19h, em momentos diferentes no Brasileirão, Vitória e Ceará se enfrentam no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 26ª rodada da competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael narra. Deyvid Xavier comenta. Raphael Almeida reporta.

