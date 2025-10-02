Vitória segura blitz do Ceará no Barradão e diminui distância para se livrar do Z4

Vitória segura blitz do Ceará no Barradão e diminui distância para se livrar do Z4No Barradão, Leão conta com gol de Zé Marcos para fazer 1 a 0 sobre o Vozão e fica a três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento
O Vitória fez valer o fator casa e derrotou por 1 a 0 o Ceará na noite desta quinta-feira (2) , pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Marcou anotou, ainda no primeiro tempo, o gol solitário da partida disputada no Barradão, em Salvador.
Com o resultado, portanto, o Leão ultrapassa o Juventude na tabela e pula para a 17ª colocação, agora com 25 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, aparece com 28. Já o Vozão estaciona nos 31 somados, em 11º lugar, e vê o G6 ainda mais distante.
Primeiro tempo
Com o apoio de sua torcida, o Vitória tomou a iniciativa e pressionou o adversário até chegar ao gol. Assim, aos 18 minutos, Zé Marcos marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Ronald. O Ceará tentou reagir, mas encontrou dificuldades para infiltrar nas linhas defensivas. Desse modo, as principais chances foram na bola parada. Além disso, Pedro Raul, aos 40′, se atrapalhou na área após cruzamento e viu Zé Marcos afastar a bola. Pouco antes, Galeano havia finalizado de cabeça contra a meta de Lucas Arcanjo. Os donos da casa, por outro lado, trocaram passes no campo de ataque, mas não tiveram outra oportunidade clara para ampliar.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Vitória sustentou a vantagem diante de uma blitz do Ceará durante toda a etapa final. Os visitantes, aliás, acertaram a trave duas vezes: uma delas em uma linda bicicleta de Aylon que parou no goleiro. Os anfitriões, por outro lado, buscaram manter a posse com troca de passes no campo ofensivo a fim de deixar o tempo passar. Nos acréscimos, o Vozão teve uma falta perigosísisma na entrada da área para arrancar o empate. Mas Willian Machado cabeceou para fora. Ainda houve tempo para Paulo Baya e Mugni desperdiçarem boas oportunidades para evitar a derrota do Ceará. No fim, festa rubro-negra e alívio de jogadores e torcedores.
VITÓRIA 1X0 CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
Data: 02/10/2025 (quinta-feira)
Gol: Zé Marcos, 18’/1ºT (1-0)
Local: Manoel Barradas, Salvador (BA)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Cáceres (Claudinho, 34’/2ºT), Baralhas, Ronald Lopes (Pepê, 28’/2ºT), Cantalapiedra (Matheuzinho, 9’/2ºT) e Ramon; Erick (Osvaldo, 9’/2ºT) e Renato Kayzer (Renzo López, 28’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina, intervalo), Lourenço (Lucas Mugni, 36’/2ºT) e Fernando Sobral (Zanocelo, 17’/2ºT); Galeano (Paulo Baya, 17’/2ºT), Pedro Henrique (Aylon, 26’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões Amarelos: Cáceres, Renzo López, Ramon, Zé Marcos (VIT); Vina (CEA)
Cartão Vermelho: –
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.