Vitinho é convocado para Seleção após corte de Vanderson

Lateral do Botafogo ganha nova oportunidade após jogador do Monaco se lesionar em partida pela Champions League
O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para Seleção Brasileira, nesta quinta-feira, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O defensor, afinal, vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, que teve uma lesão na última partida por sua equipe pela Champions League.

Vanderson deixou a partida da última quarta-feira, contra o Manchester City, e sofreu uma lesão de grau 2 no tendão da coxa e deve ficar afastado por 4 a 6 semanas. Assim, a comissão técnica cortou o lateral da lista. Na última convocação, ele teve uma lesão na panturrilha e também saiu da lista para dar lugar ao Vitinho.

A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul. A Seleção vai enfrentar a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio. Em novembro, o time de Ancelotti fará amistosos contra Senegal e Tunísia. O anúncio também ocorreu nesta quinta-feira.

As partidas, aliás, já fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF ainda negocia outros amistosos para a seleção antes da competição. Segundo Caetano, as próximas partidas serão em Londres e Paris ou outra cidade francesa, contra equipes africanas.

