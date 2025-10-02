Vitinho é convocado para Seleção após corte de Vanderson

Lateral do Botafogo ganha nova oportunidade após jogador do Monaco se lesionar em partida pela Champions League / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para Seleção Brasileira, nesta quinta-feira, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O defensor, afinal, vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, que teve uma lesão na última partida por sua equipe pela Champions League. Vanderson deixou a partida da última quarta-feira, contra o Manchester City, e sofreu uma lesão de grau 2 no tendão da coxa e deve ficar afastado por 4 a 6 semanas. Assim, a comissão técnica cortou o lateral da lista. Na última convocação, ele teve uma lesão na panturrilha e também saiu da lista para dar lugar ao Vitinho.