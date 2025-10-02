Vitinha, do PSG, rebate Pedri após triunfo pela Champions: “Não estamos nem aí”

Meio-campista afirmou que o Barça é o melhor time do mundo, mas equipe tomou a virada nos acréscimos do adversário parisiense, nesta quarta

O Paris Saint-Germain conquistou um triunfo importante pela Champions League 2025/26. Afinal, a equipe francesa bateu o Barcelona por 2 a 1, fora de casa, de virada, nesta quarta-feira (1). Na véspera do confronto, Pedri, meio-campista do time catalão, teceu elogios ao adversário, mas disse achar que o Barça é a melhor equipe do mundo. Vitinha, por sua vez, rebateu tanto na bola quanto nas palavras.

“Isso acontece às vezes. Sabemos que existem esse tipo de declaração antes dos jogos, pode acontecer. Não temos nada para fazer, não estamos nem aí. Queríamos jogar, vencemos e estamos felizes com isso”, disse.