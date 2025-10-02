Vini Jr e Virginia vão a jantar em encontro de casais com Militão e Tainá

Virginia retornou a Madri pela terceira vez em menos de um mês e há relatos de que novamente está hospedada na casa do atacante / Crédito: Jogada 10

As primeiras horas de Virginia em seu retorno a Madri já renderam um jantar romântico ao lado de Vini Jr, Éder Militão e Tainá Castro, em um encontro de casais. Inicialmente, havia a dúvida dos internautas se o cenário se configurava desta forma. Isso porque a influenciadora e a apresentadora publicaram registros e insinuavam que estavam no mesmo restaurante na capital da Espanha. Tainá indicou que estava acompanhada do marido, Éder Militão. Por outro lado, Virginia preferiu manter a postura discreta e de sigilo envolvendo um hipotético romance como o atacante do Real Madrid. Entretanto, o perfil “Daily do Garotinho”, com a confirmação do portal “Leo Dias”, Vini Jr estava presente no jantar. No caso, algumas horas depois de uma longa e desgastante viagem de retorno do Cazaquistão.