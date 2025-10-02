Vasco negocia a contratação do atacante chileno Vicente Álvarez, do sub-20

Clube retoma conversas por jogador que está disputando o Mundial da categoria; primeira proposta foi recusada, mas negociação segue / Crédito: Jogada 10

O Vasco está negociando a contratação do jovem atacante Vicente Álvarez. O jogador, que pertence ao Union San Felipe, do Chile, atualmente disputa o Mundial Sub-20 por seu país. O clube carioca, que já tem interesse no atleta há dois meses, retomou as conversas para tentar acelerar o acerto. O departamento de futebol de base do Vasco, aliás, já fez uma primeira proposta. O clube chileno, contudo, recusou a oferta inicial nas últimas semanas. A diretoria vascaína, no entanto, não desistiu do negócio e as conversas foram retomadas nos últimos dias para tentar fechar a contratação do jogador.