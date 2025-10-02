Thomas Müller alcança recorde histórico com título no Canadá; entenda

Veterano chegou aos 300 gols na carreira com a camisa do Vancouver Whitecaps e se tornou o jogador alemão a conquistar mais títulos

O Vancouver Whitecaps levantou a taça do Campeonato Canadense na madrugada desta quinta-feira (2), ao derrotar o Vancouver FC por 4 a 2. Thomas Müller, recém-chegado ao clube, deixou sua marca de pênalti e alcançou um feito expressivo na carreira: 300 gols como profissional.

O atacante de 35 anos, ídolo do Bayern de Munique, também aumentou a coleção de títulos. Agora são 35 conquistas oficiais, número que o coloca à frente de Toni Kroos como o jogador alemão mais vitorioso da história — o ex-meia encerrou a carreira com 34 troféus.