Textor enaltece ex-treinador do Botafogo em rede social

Enderson Moreira, que comandou o acesso do Glorioso em 2021, recebeu alguns afagos do Godfather
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor enalteceu o trabalho de Enderson Moreira nesta quinta-feira (2). O treinador pegou o Glorioso na 14ª colocação da Série B, em 2021, e o reconduziu à elite do futebol brasileiro, sagrando-se, aliás, campeão da Segunda Divisão, com uma rodada de antecipação.

“Este homem merece muitos elogios e, graças à sua contribuição, construímos um clube campeão do Brasil, um campeão da América do Sul e um reconhecimento entre os cinco melhores clubes do mundo. Obrigado, Enderson”, escreveu Textor, em sua conta do Instagram, a rede social de maior alcance do big boss.

Textor, porém, demitiu Enderson Moreira, em 2022, antes de o Botafogo concretizar todo o processo para virar um clube-empresa. O empresário norte-americano escolheu o português Luis Castro para ser o primeiro treinador do Alvinegro durante a era SAF. Antes, porém, Lucio Flavio, de forma interina, comandou a transição entre os dois nomes.

Enderson está atualmente no Novorizontino, onde luta por um novo acesso. A equipe do interior de São Paulo ocupa a quinta colocação, com 47 pontos, um atrás do Paranaense, último time no G4 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Andarilho, Enderson Moreira comandou outras 16 equipes além do Botafogo. A saber: Ipatinga, América-MG, Internacional B, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Paranaense, Bahia, Ceará, Cruzeiro, Fortaleza, Sport, Sporting Cristal (PER), Avaí e Novorizontino.

Botafogo

