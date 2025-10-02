Sérgio Conceição fecha acordo com clube da Arábia Saudita

Técnico português tem estreia prevista para 17 de outubro e vai comandar elenco com Benzema, Kanté e Fabinho / Crédito: Jogada 10

Sérgio Conceição acertou sua ida para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornal português 'A Bola', o treinador será oficializado em breve como substituto de Laurent Blanc, demitido após a derrota para o Al-Nassr, na última sexta-feira. Curiosamente, Blanc havia conquistado o título do Campeonato Saudita na última temporada, mas não resistiu ao mau início de 2025/26.