Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sérgio Conceição fecha acordo com clube da Arábia Saudita

Sérgio Conceição fecha acordo com clube da Arábia Saudita

Técnico português tem estreia prevista para 17 de outubro e vai comandar elenco com Benzema, Kanté e Fabinho
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sérgio Conceição acertou sua ida para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, o treinador será oficializado em breve como substituto de Laurent Blanc, demitido após a derrota para o Al-Nassr, na última sexta-feira. Curiosamente, Blanc havia conquistado o título do Campeonato Saudita na última temporada, mas não resistiu ao mau início de 2025/26.

LEIA MAIS: Barcelona contraria Uefa e confirma novo atraso na reabertura do Camp Nou

No Al-Ittihad, Conceição terá um elenco com nomes de peso como Fabinho, Kanté, Moussa Diaby, Bergwijn e o astro Karim Benzema.

Depois de sete temporadas marcantes no Porto, o técnico português teve uma curta passagem pelo Milan. Na Itália, conquistou a Supercopa da Itália, mas terminou somente em oitavo lugar no Campeonato Italiano e perdeu a final da Copa para o Bologna. Agora, viverá sua primeira experiência como treinador fora da Europa.

A estreia de Sérgio Conceição está prevista para o dia 17 de outubro, contra o Al Feiha, pela 5ª rodada do Campeonato Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar