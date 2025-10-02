Seleção Brasileira fará amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro

Partidas devem acontecer em Londres e Paris; definição oficial depende do calendário das eliminatórias africanas / Crédito: Jogada 10

A CBF chegou a um acordo preliminar para que a Seleção Brasileira dispute dois amistosos em novembro, na próxima Data Fifa. Os confrontos serão contra Senegal e Tunísia, com a expectativa de que sejam realizados em Londres e em Paris. As informações são do site ‘GE’. Apesar do acerto, a confirmação oficial ainda depende do desfecho das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Isso porque tanto Senegal quanto Tunísia correm o risco de disputar a repescagem continental, o que inviabilizaria os compromissos contra o Brasil. A CBF anunciará a decisão logo após a rodada de outubro.