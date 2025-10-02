São Paulo busca reabilitação e evitar pior sequência em 12 anos

Sem vencer e sem marcar há quatro jogos, Tricolor enfrenta o Fortaleza, nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Castelão / Crédito: Jogada 10

Sem vencer e marcar há quatro jogos, o São Paulo busca reabilitação na temporada. Dessa forma, o Tricolor chega pressionado para enfrentar o Fortaleza, nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Mais do que voltar aos trilhos para recuperar a confiança, o time tenta evitar a pior sequência de derrotas nos últimos 12 anos. A última vez que o São Paulo perdeu cinco jogos consecutivos aconteceu em julho de 2013. Na época, o Tricolor perdeu sete partidas, entre jogos de Brasileirão e Recopa Sul-Americana. Na ocasião, portanto, foi derrotado duas vezes pelo Corinthians na Recopa, além de perder para o Santos, Bahia, Vitória, Cruzeiro e Internacional pelo Brasileirão.