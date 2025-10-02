Sabino enaltece luta do São Paulo após vitória fora de casa

O cenário parecia que seria mais complicado depois da expulsão de Rigoni, ainda na metade da primeira etapa. Entretanto, o time conseguiu se ajustar e segurar os donos da casa. O zagueiro Sabino, um dos principais destaques da equipe, enfatizou a determinação tricolor para conseguir a vitória no Castelão.

O São Paulo viveu uma noite de alívio na capital cearense. Na noite desta quinta-feira (02), o Tricolor bateu o Fortaleza em pleno Castelão , por 2 a 0, e voltou a vencer após quatro partidas. O resultado acalma um pouco da pressão vivida pela equipe desde a eliminação da Libertadores.

“Uma vitória muito importante, o contexto do jogo explica muito bem a nossa luta, a nossa garra. Jogar com um a menos é muito difícil, aqui em Fortaleza é pior ainda, muito calor, o campo não é um dos melhores, então isso acaba dificultando. Mas esse é o São Paulo que o torcedor quer ver, um time que luta, que se entrega e hoje foi a demonstração disso”, ressaltou.

Para a partida, o São Paulo contou com um trio defensivo improvisado e inédito. Com a suspensão de Arboleda e as lesões de Alan Franco, Ferraresi e Tolói, Sabino atuou junto de Negrucci e Luiz Gustavo. O zagueiro enalteceu os seus companheiros de defesa, principalmente o experiente volante, que ficou afastado por um tromboembolismo pulmonar.

“Não teve tempo para treinar desde a última partida. O Negrucci é um moleque da base, que trabalha muito, temos que enaltecer essa partida dele. Nunca desanima, está lá feliz, mesmo sem jogar há muito tempo. E eu estou muito feliz com o Luizão, é um dos meus melhores amigos. Eu sofri muito nesses seis meses que ele estava fora, as pessoas não têm a real noção da gravidade que foi, do que poderia ter acontecido. Eu fico muito feliz por ele, é um cara que trabalha muito e se dedica”, destacou.

Sequência de jogos no São Paulo

Sabino atuou como titular em dez das últimas doze partidas do São Paulo. O defensor revelou que esperava ter essa sequência desde quando chegou ao clube e afirmou que espera conseguir aproveitar as oportunidades que tiver da melhor maneira possível.