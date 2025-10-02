Rodrigo Nestor reclama da arbitragem na derrota do Bahia para o Botafogo

Destaque do Bahia com um belo gol e outras jogadas de perigo, Rodrigo Nestor reclama da expulsão de Árias, que considera injusta. "Muito rigor" / Crédito: Jogada 10

Rodrigo Nestor entrou no intervalo do jogo em que o Bahia visitou o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (1/10), substituindo Everton Ribeiro. O placar estava 1 a 0 para o time carioca, que ampliou no primeiro lance da etapa final. Mas Nestor recolocou o Bahia no jogo aos oito minutos, ao cobrar uma falta que desviou em Kaio Pantaleão e enganou o goleiro Léo Linck. Além do gol, o meia levou perigo em três outros lances de bola parada: no primeiro, Léo Linck salvou uma cobrança difícil. No segundo, a falta foi na cabeça de Michel Araújo, que finalizou com perigo, raspando a trave. No terceiro, já no fim da partida, a bola passou muito perto do gol novamente. Ao fim da partida, na qual o Botafogo venceu por 2 a 1, Rodrigo Nestor estava desolado — não apenas com a derrota, mas também com a atuação do árbitro . O meia reclamou de um suposto rigor excessivo contra o Bahia, principalmente na expulsão de Árias, no momento em que o time crescia logo após fazer o gol. No lance, Árias que já tinha amarelo, levou uma leve carga na área e caiu. O juiz Felipe Fernandes de Lima deu o segundo amarelo pela simulação.