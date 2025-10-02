Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodrigo Nestor reclama da arbitragem na derrota do Bahia para o Botafogo

Destaque do Bahia com um belo gol e outras jogadas de perigo, Rodrigo Nestor reclama da expulsão de Árias, que considera injusta. "Muito rigor"
Rodrigo Nestor entrou no intervalo do jogo em que o Bahia visitou o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (1/10), substituindo Everton Ribeiro. O placar estava 1 a 0 para o time carioca, que ampliou no primeiro lance da etapa final. Mas Nestor recolocou o Bahia no jogo aos oito minutos, ao cobrar uma falta que desviou em Kaio Pantaleão e enganou o goleiro Léo Linck. Além do gol, o meia levou perigo em três outros lances de bola parada: no primeiro, Léo Linck salvou uma cobrança difícil. No segundo, a falta foi na cabeça de Michel Araújo, que finalizou com perigo, raspando a trave. No terceiro, já no fim da partida, a bola passou muito perto do gol novamente.

Ao fim da partida, na qual o Botafogo venceu por 2 a 1, Rodrigo Nestor estava desolado — não apenas com a derrota, mas também com a atuação do árbitro . O meia reclamou de um suposto rigor excessivo contra o Bahia, principalmente na expulsão de Árias, no momento em que o time crescia logo após fazer o gol. No lance, Árias que já tinha amarelo, levou uma leve carga na área e caiu. O juiz  Felipe Fernandes de Lima deu o segundo amarelo pela simulação.

“Mais uma vez, o árbitro foi muito criterioso com a gente. Nosso jogador cai, ele dá cartão e nos prejudica. Houve contato, sim. Poderia ter dado a falta e cartão, mas não expulsão.  Toda vez é a mesma coisa. A arbitragem sempre interfere. A profissionalização da arbitragem seria boa para todo mundo.”

Fala, Rodrigo Nestor

Nestor lamentou o resultado, que impediu o Bahia de entrar no G4, e fez duras críticas à arbitragem brasileira:

“Primeiro, a gente queria vencer. Era uma final. Fizemos um primeiro tempo abaixo, mas crescemos no segundo. Tomamos o gol e começamos a lutar. Mas teve o problema com a arbitragem. Mesmo com um a menos, mostramos força e lutamos até o fim.

Desfalques para enfrentar o Flamengo

Além da derrota, o Bahia teve outro revés importante: Rodrigo Nestor levou cartão amarelo e está suspenso para o jogo contra o Flamengo, neste domingo, na Fonte Nova. Aliás, a lista de desfalques é grande: Árias e Mingo estão suspensos. Gabriel Xavier e Luciano Juba saíram machucados e são dúvidas. Com isso, a defesa inteira deve ser reserva no confronto com o líder do campeonato. Parado nos 40 pontos, o Bahia segue em sexto lugar. Uma vitória contra o Botafogo teria colocado o time no G4.

