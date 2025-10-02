Robinho Jr ganha nova chance e participa de gol do Santos

O Santos trata Robinho Jr com cautela. Após o empate com o Grêmio, o técnico Juan Pablo Vojvoda se mostrou satisfeito com a evolução do jovem, mas pediu calma. Afinal, com apenas 17 anos, ele ainda alterna entre jogos com profissional e a base, como ocorreu na semana passada, quando jogou o clássico com o Corinthians.

Robinho Jr recebeu nova oportunidade com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O jovem, de 17 anos, entrou durante o segundo tempo e participou do gol de empate do Peixe contra o Grêmio , nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, teve papel decisivo para evitar a derrota em casa.

“São jovens que, para mim, têm que jogar. Há vezes em que não se encontra o momento para que joguem no primeiro elenco e não acho legal treinar um mês sem jogar. Quando as possibilidades permitem, vão jogar. O Santos sempre teve esse potencial, hierarquia, estou feliz e me sinto obrigado a ajudar eles a crescerem”, disse Vojvoda.

Robinho Jr recebeu sua segunda oportunidade sob o comando de Vojvoda. Antes, ele jogou os minutos finais do empate por 1 a 1 contra o Atlético, fora de casa. Dessa vez, jogou 12 minutos contra o Grêmio. Assim, teve mais tempo para mostrar o seu potencial e participou da jogada do gol, marcado por Lautaro Díaz, nos acréscimos.

Com o empate, o Santos chegou aos 28 pontos e ocupa o 16º lugar. O Peixe volta a campo no próximo domingo (5), às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 27ª rodada.

