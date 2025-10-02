Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Santos mostra otimismo com renovação de Neymar

Jogador tem desejo de permanecer no clube
Em meio a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Santos ainda precisa discutir o futuro de Neymar. Afinal, o craque tem contrato até o fim do ano, mas as conversas pela renovação estão travadas. Dessa forma, o presidente Marcelo Teixeira evitou estipular um prazo para renovar o vínculo, mas mostrou otimismo, já que o desejo pela renovação é mútuo.

“É cedo nós falarmos sobre prognóstico de renovação para mais seis meses. Isso se resolve rápido porque nós temos uma boa relação com estafe e porque ele quer ficar. O mercado reage naturalmente, mas acima de tudo ele tem a vontade de permanecer no Santos. Nós também queremos que ele permaneça”, disse em entrevista à “GE TV”.

Neymar sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita e está em recuperação, ainda sem prazo para retornar. Assim, foi o terceiro problema físico do craque desde o retorno ao Santos, no final de janeiro. Ao todo, o meia-atacante soma 21 partidas pelo Alvinegro Praiano, com seis gols e três assistências.

Sem Neymar, o Santos empatou com o Grêmio por 1 a 1, nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, segue ameaçado pela zona de rebaixamento, em 16º lugar com 28 pontos. O Peixe volta a campo no próximo domingo (5), às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 27ª rodada.

