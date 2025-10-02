Presidente do Santos mostra otimismo com renovação de Neymar

Em meio a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Santos ainda precisa discutir o futuro de Neymar. Afinal, o craque tem contrato até o fim do ano, mas as conversas pela renovação estão travadas. Dessa forma, o presidente Marcelo Teixeira evitou estipular um prazo para renovar o vínculo, mas mostrou otimismo, já que o desejo pela renovação é mútuo.

“É cedo nós falarmos sobre prognóstico de renovação para mais seis meses. Isso se resolve rápido porque nós temos uma boa relação com estafe e porque ele quer ficar. O mercado reage naturalmente, mas acima de tudo ele tem a vontade de permanecer no Santos. Nós também queremos que ele permaneça”, disse em entrevista à “GE TV”.