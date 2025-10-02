Palmeiras vai acionar Flamengo na Justiça após bloqueio dos repasses da Libra

O Palmeiras decidiu acionar o Flamengo na Justiça após o bloqueio do repasse de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão. Afinal, na última semana, o Rubro-Negro obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que travou o repasse de R$ 77 milhões, valor referente a porcentagem dos ganhos com audiência.

“Se a atual gestão do Flamengo acha que, por meio desta ação na Justiça do Rio, conseguirá mudar o acordo assinado pelo presidente (Rodolfo) Landim, pode tirar o cavalinho da chuva (…) Nós vamos, sim, buscar na Justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra”, disse Leila Pereira.