Palmeiras vai acionar Flamengo na Justiça após bloqueio dos repasses da Libra

Liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trava o repasse de R$ 77 milhões
O Palmeiras decidiu acionar o Flamengo na Justiça após o bloqueio do repasse de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão. Afinal, na última semana, o Rubro-Negro obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que travou o repasse de R$ 77 milhões, valor referente a porcentagem dos ganhos com audiência.

“Se a atual gestão do Flamengo acha que, por meio desta ação na Justiça do Rio, conseguirá mudar o acordo assinado pelo presidente (Rodolfo) Landim, pode tirar o cavalinho da chuva (…) Nós vamos, sim, buscar na Justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra”, disse Leila Pereira.

O Flamengo, que passou por mudança na presidência neste ano, alegou ter sido prejudicado com o contrato, firmado em 2024 e com vigência até 2029. Dessa forma, o presidente Luiz Eduardo Baptista questionou a regra que divide a parte do dinheiro referente à medição de audiência.

Luiz Eduardo Baptista fez oposição a Rodolfo Landim, seu antecessor que assinou os termos do contrato. Ele, aliás, criticou os termos no processo eleitoral. A Libra ressalta que a atitude do Flamengo desgasta a harmonia do grupo. Além disso, revelou surpresa com a decisão de levar o caso para a Justiça.

Palmeiras flamengo

