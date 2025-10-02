Palmeiras se reapresenta, e Flaco López já projeta Choque-Rei

Atacante foi um dos principais nomes da vitória sobre o Vasco. No domingo, Verdão enfrenta o São Paulo, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (2), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, no domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis. O Choque-Rei é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que ficaram por mais de 45 minutos em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, seguiram o cronograma regenerativo nas salas de musculação, recovery e neurociência da Academia. Os demais atletas participaram de um treino técnico, com um trabalho específico no último terço e jogos em campo reduzido de quatro contra quatro.

Inclusive, o técnico Abel Ferreira pode repetir a escalação que venceu o Cruz-Maltino no Allianz Parque. Na partida, Andreas Pereira jogou mais recuado, por conta da lesão de Lucas Evangelista. Assim, Raphael Veiga voltou a ser titular e teve boa atuação. Além disso, seis atletas pendurados estavam em campo e passaram ilesos. Assim, estão disponíveis para o clássico contra o São Paulo: Weverton, Gómez, Piquerez, Emi Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque. Flaco López elogia equipe e já projeta Choque-Rei Um dos destaques da vitória sobre o Vasco, com dois gols e uma assistência, Flaco López é o artilheiro do Verdão na temporada, com 21 bolas na rede. “É muito especial para mim. A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito bom para mim pessoalmente, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras, que refletem no trabalho que fazemos. Muito feliz por isso e, se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes”.

Flaco López destacou que o triunfo na última quarta-feira foi importante para devolver a confiança ao elenco, que vinha de derrota por 1 a 0 para o Bahia. “Tivemos uma derrota na Bahia que não esperávamos. Acho que não fizemos um jogo ruim, mas o futebol é assim, às vezes acontece o que não esperamos. É isso, virar a página, seguir em frente. Temos muitos compromissos agora que vão ser decisivos, é ir aproveitando cada jogo da mesma maneira que ontem, com a mesma vontade de ganhar, que vamos estar muito mais perto do nosso objetivo”, afirmou. O argentino projetou ainda o Choque-Rei de domingo. O Palmeiras está invicto contra o São Paulo há oito jogos, contra quatro vitórias e quatro empates.