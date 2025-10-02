Neymar e Bruna Biancardi investem R$ 4 milhões em festa de aniversário para Mavie

Segundo informações, o evento, marcado para esta quinta-feira (02), ganhou impacto inédito e nunca visto antes na Baixada Santista / Crédito: Jogada 10

A primogênita de Neymar com Bruna Biancardi, Mavie, celebrará a chegada do segundo ano de vida nesta quinta-feira (02) no “maior evento já promovido na Baixada Santista” — avaliado em R$ 4 milhões. Com início previsto para as 14h, a festa será realizada no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, litoral de São Paulo. Mavie completa oficialmente dois anos na próxima segunda-feira (06), mas a família optou por antecipar a celebração devido aos compromissos do casal. A montagem da estrutura começou ainda na segunda-feira (29) e envolveu dezenas de profissionais.

O casal investiu pesado na decoração do evento, que contará com ambientação inspirada nas princesas Disney e cerca de dez mil balões importados diretamente da Itália. Universo das princesas Disney Desenvolvido pela profissional Flávia Ribeiro, o conceito escolhido para decoração segue uma proposta lúdica e imersiva, com cenografias dedicadas a cada princesa. O espaço contará com jardins naturais, oficinas temáticas, áreas de atividades interativas e até uma carruagem em tamanho real, construída exclusivamente para a ocasião. Já o buffet ficará sob responsabilidade da chef Mônica Chaves, renomada por comandar os banquetes de festas de celebridades como Claudia Leitte. A profissional elaborou um cardápio sob medida para o público convidado, que inclui familiares e amigos próximos do casal. Estrutura, logística e investimento O evento, previsto para iniciar às 14h, oferecerá aos convidados uma vista panorâmica da cidade de Santos. Para viabilizar a realização da festa no clube, que apresentava sinais de deterioração, Neymar realizou investimentos na revitalização do espaço.