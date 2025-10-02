Maracanã cheio e nenhum gol no empate do Flamengo com o Cruzeiro

Um público excepcional de 72.565 viu jogo tenso, com boas chances para cada lado. Mas, no fim, o líder Fla ficou no 0 a 0 com a Raposa

Flamengo e Cruzeiro fizeram jogo movimentado e pegado, com faltas e muitos cartões, mas com ótimas chances para ambos os lados, principalmente no segundo tempo. No fim, diante de um público excepcional de 72.565 pessoas no Maracanã, o placar terminou 0 a 0.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 55 pontos, mantendo a liderança, mas com o Palmeiras, com 52 pontos e um jogo a menos, em seus calcanhares. O Cruzeiro vem em terceiro, com 51 pontos (e dois jogos a mais).

Jogo muito truncado no primeiro tempo

O Flamengo entrou apresentando um ataque incomum. Carrascal pela direita, Plata como 9 e Samuel Lino na esquerda. Mas iniciou com a sua tradicional pressão. O Cruzeiro, por sua vez adiantava Matheus Henrique para chegar em Kaio Jorge. Já Matheus Pereira e Christian ficavam pelos flancos. Porém, era um time bem mais preocupado em marcar no seu campo nos primeiros minutos. o Flamengo jogando pelas pontas quase marcou, aos seis, quando Samuel Lino recebeu livre pela esquerda mas finalizou mal. Contudo, a verdade é que os primeiros momentos do clássico foram truncados e com muitas faltas. Não por acaso, cada time levou dois amarelos antes dos 20 minutos.

Aos poucos o Cruzeiro impôs um pouco mais o seu jogo pela direita, com o lateral William avançando muito e com qualidade no passe. Mas o Rubro-Negro também levava perigo principalmente quando Arrascaeta recebia a bola. Em uma delas, lançou Varela, que quase marcou. Em outra, cabeceou com perigo. Aos 36, veio o grande lance do primeiro tempo. Kaiki cruzou pela esquerda e o Cruzeiro teve exatas três chances de gol quase na pequena área, com arremates de Kaio Jorge (dois), e Christian, Rossi salvou duas vezes e uma salvadora intervenção de Alex Sandro. Fim de primeiro tempo com placar em branco, o Mengo com maior posse (60%), mas a Raposa finalizando mais (6 a 4).