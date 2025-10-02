Mano Menezes aponta ‘amadurecimento’ do Grêmio no Brasileirão

Após empate com o Santos nesta quarta-feira (1), o treinador reforçou que a equipe está estável e pronta para conquistar pontos na competição

O Grêmio teve um importante desafio diante do Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (1). Apesar de sofrer pressão durante boa parte do jogo, a equipe de Mano Menezes abriu o placar no início do segundo tempo , mas acabou cedendo o empate já nos minutos finais da partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano Menezes vê empate como justo

Após o confronto fora de casa, o treinador gremista comentou sua visão sobre o resultado. Para Mano Menezes, o empate refletiu o que aconteceu em campo. Ele também lembrou do gol de Alysson, anulado pelo VAR após toque de mão de Edenílson.

“Penso que pelas ações do jogo, pelo o que aconteceu, o ponto é justo. Mas eu sempre falo que o futebol não é um jogo de justiça. Naquela hora, daquele jeito, não podemos mais tomar. Nem foi uma bola com qualidade tão boa, mas veio baixa, deixamos passar e sofremos o gol. Tivemos que levar dois para fazer um”, declarou Mano Menezes.

Atuação do time em campo

Mesmo com o gol sofrido aos 43 do segundo tempo, o técnico destacou que o Grêmio conseguiu manter boa postura em grande parte do jogo.

“Até um determinado momento do jogo fomos muito lúcidos, com qualidade para fazer o que queríamos. Mas, a partir de um determinado ponto, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola e não encontrou a saída necessária para evitar sofrer a pressão desses últimos minutos”, pontuou.