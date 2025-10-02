Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano Menezes aponta ‘amadurecimento’ do Grêmio no Brasileirão

Mano Menezes aponta ‘amadurecimento’ do Grêmio no Brasileirão

Após empate com o Santos nesta quarta-feira (1), o treinador reforçou que a equipe está estável e pronta para conquistar pontos na competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio teve um importante desafio diante do Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (1). Apesar de sofrer pressão durante boa parte do jogo, a equipe de Mano Menezes abriu o placar no início do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate já nos minutos finais da partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano Menezes vê empate como justo

Após o confronto fora de casa, o treinador gremista comentou sua visão sobre o resultado. Para Mano Menezes, o empate refletiu o que aconteceu em campo. Ele também lembrou do gol de Alysson, anulado pelo VAR após toque de mão de Edenílson.

“Penso que pelas ações do jogo, pelo o que aconteceu, o ponto é justo. Mas eu sempre falo que o futebol não é um jogo de justiça. Naquela hora, daquele jeito, não podemos mais tomar. Nem foi uma bola com qualidade tão boa, mas veio baixa, deixamos passar e sofremos o gol. Tivemos que levar dois para fazer um”, declarou Mano Menezes.

Atuação do time em campo

Mesmo com o gol sofrido aos 43 do segundo tempo, o técnico destacou que o Grêmio conseguiu manter boa postura em grande parte do jogo.

“Até um determinado momento do jogo fomos muito lúcidos, com qualidade para fazer o que queríamos. Mas, a partir de um determinado ponto, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola e não encontrou a saída necessária para evitar sofrer a pressão desses últimos minutos”, pontuou.

Próximo compromisso contra o Bragantino

Mano Menezes também falou sobre o próximo desafio do Grêmio, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (5). O treinador reforçou a confiança em buscar pontos e o amadurecimento da equipe.

“A equipe está mais estável e madura, entendendo bem o que quer. Já fizemos bons jogos fora de casa, contra o Atlético e o Flamengo (por exemplo). Temos uma estabilidade que dá para buscar resultados e pontos fora de casa. Então é isso o que vamos fazer. A equipe está ganhando confiança e corpo para ficar cada vez melhor”, garantiu o técnico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar