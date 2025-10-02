Manchester City acerta a renovação de contrato com o atacante brasileiro Savinho

Novo vínculo do jogador de 21 anos será válido até 2031; valorização ocorre após o clube recusar uma oferta milionária do Tottenham

O Manchester City acertou a renovação de contrato do atacante Savinho. O novo vínculo do jogador brasileiro com o clube inglês, aliás, será válido até o fim da temporada 2030/2031. A valorização do atleta de 21 anos ocorre após uma grande janela de transferências. O City, inclusive, chegou a recusar uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 438 milhões na cotação atual) do Tottenham pelo jogador.

A decisão de valorizar o atacante brasileiro partiu diretamente do técnico Pep Guardiola. Em uma entrevista recente, o treinador rasgou elogios ao jovem talento.