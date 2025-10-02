Libertadores Feminina 2025: Brasil tenta ampliar supremacia em torneio que estreia VAR

A Libertadores Feminina 2025 começa nesta quinta-feira (2) e vai até 18/10 – todos os jogos ocorrerão na Argentina. E o Brasil é hegemônico na competição. Os números falam por si. Corinthians, São José, Ferroviária, Santos e Palmeiras já levantaram o troféu mais importante da América do Sul. O Corinthians, por exemplo, é o maior campeão, com cinco títulos: 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024. São José aparece na sequência, com três conquistas, seguido de Ferroviária e Santos, que somam dois títulos, e o Palmeiras, ganhou em 2022. Em diversas ocasiões, inclusive, a final da Libertadores Feminina foi disputada entre clubes do Brasil, transformando o que deveria ser um embate continental em uma verdadeira reedição de clássicos nacionais em solo internacional.

Um estudo da Nielsen Sports – empresa de análise global de esportes -, em parceria com a PepsiCo, aponta que o futebol feminino deve se consolidar entre os cinco esportes mais consumidos do mundo até 2030. Além da popularidade crescente dentro das casas brasileiras, a adesão de grandes clubes à mobilidade, atrelada à regulamentação e investimentos da Conmebol e da FIFA, promoveu um ambiente favorável para marketing e patrocínios.

“É importante ver marcas apoiando o futebol feminino de forma recorrente, a modalidade precisa muito. Além da alta visibilidade e a crescente do esporte, quando se trata de ativações e interações as atletas dão um show”, explica Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo.

Brasil hegemônico

Apesar do domínio, há um debate constante sobre a competitividade da Libertadores Feminina. A disparidade estrutural entre o Brasil e os demais países ainda é evidente. Clubes de nações vizinhas enfrentam dificuldades que vão desde a falta de investimentos até problemas logísticos e de infraestrutura. Isso que dificulta o equilíbrio dentro de campo.

Para muitos especialistas, o desafio da Conmebol é justamente elevar o padrão do torneio como um todo. Assim garante que as demais equipes consigam competir de forma mais justa. Um passo importante nessa direção foi dado em 2025. Afinal, pela primeira vez, a Libertadores Feminina contará com o uso do árbitro de vídeo (VAR) em todas as partidas. Assim, amplia a equidade nas decisões e reforçando o processo de profissionalização da competição.