Lautaro Díaz analisa empate heroico: “A torcida entendeu que o time pode virar”

Herói do Santos, atacante argentino celebra o poder de reação da equipe e o gol que garantiu o 1 a 1 contra o Grêmio no fim do jogo na Vila

O atacante Lautaro Díaz celebrou o poder de reação do Santos. O time buscou um empate heroico em 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (1), foi válido pelo Brasileirão. O argentino, autor do gol de empate, exaltou a nova mentalidade da equipe. Para ele, a torcida agora acredita na virada, mesmo quando o time está perdendo.

O gol do Santos, de fato, saiu de forma dramática, já nos acréscimos. Aos 45 minutos do segundo tempo, o meia Zé Rafael acertou um chute forte no travessão. No rebote, o centroavante argentino apareceu livre na área. Ele, então, marcou de cabeça e selou o empate para o time da casa, para a festa da torcida.