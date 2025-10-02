Jornal espanhol pede Vitor Roque na Seleção: “Insaciável”

Vitor Roque ganhou os holofotes nos jornais espanhóis após mais uma boa atuação pelo Palmeiras. Afinal, o atacante marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão, e chegou a nove gols e quatro assistências nos últimos 12 jogos. Dessa forma, o jornal “AS” defendeu a sua convocação para a Seleção Brasileira.

“O Tigrinho está faminto e ainda não encontrou uma defesa capaz de pará-lo nas últimas semanas. Menos ainda desde que se uniu a (Flaco) López (…) Em novembro, com mais um amistoso da Fifa, o atacante pode retornar à seleção principal se mantiver esse nível de forma. Ele mais do que cumpriu seus méritos”, disse a publicação do jornal espanhol.