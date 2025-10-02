Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornal espanhol pede Vitor Roque na Seleção: “Insaciável”

Centroavante soma nove gols e quatro assistências nos últimos 12 jogos pelo Verdão
Vitor Roque ganhou os holofotes nos jornais espanhóis após mais uma boa atuação pelo Palmeiras. Afinal, o atacante marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão, e chegou a nove gols e quatro assistências nos últimos 12 jogos. Dessa forma, o jornal “AS” defendeu a sua convocação para a Seleção Brasileira.

“O Tigrinho está faminto e ainda não encontrou uma defesa capaz de pará-lo nas últimas semanas. Menos ainda desde que se uniu a (Flaco) López (…) Em novembro, com mais um amistoso da Fifa, o atacante pode retornar à seleção principal se mantiver esse nível de forma. Ele mais do que cumpriu seus méritos”, disse a publicação do jornal espanhol.

Nos últimos 12 jogos, Vitor Roque marcou nove gols e contribuiu com quatro assistências. Contratado no início do ano, o centroavante demorou para se encontrar, mas, agora, tem sido um dos destaques do Alviverde. Ao todo, ele soma 17 gols e seis assistências em 43 jogos pelo Verdão. Ele é o vice-artilheiro, atrás de Flaco Lopez, com 21.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 52 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, mas ainda pode perder o posto. Afinal, o Cruzeiro, em terceiro com 50, enfrenta o líder Flamengo, nesta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O Verdão volta a campo no próximo domingo (5), às 16h, contra o São Paulo, no Morumbis, pela 27ª rodada.

