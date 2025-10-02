Jogos de Estaduais voltarão a ser transmitidos aos domingos na Globo

Os jogos de campeonatos estaduais voltarão a ser uma atração na Globo nas tardes de domingo depois de cinco anos. Afinal, a falta de investimentos nas competições durante um período influenciava que a maioria dos embates que a emissora exibia nos últimos anos ocorressem aos sábados. O próprio grupo de comunicação anunciou esta mudança para suas parceiras e empresas afiliadas, na última quarta-feira (01/10). Tal decisão representa uma consequência da modificação no calendário do futebol brasileiro, que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou. No atual cenário, estão em vigência vínculos de direitos de transmissão dos campeonatos estaduais de Pernambuco e Rio Grande do Sul. A globo já tem negociações em andamento para ampliar os contratos com os torneios de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Neste último caso, a transmissão deve ocorrer para a maior parte do território brasileiro.

Globo mexerá em tradicional atração Com o retorno das partidas aos domingos, a emissora concederá novamente o espaço nobre das 16h, aos domingos, para a realização dos Estaduais. Com isso, haverá modificação no cronograma de programação do Domingão, que é comandado por Luciano Huck. Isso porque, normalmente, não havia divisão da atração em duas partes entre janeiro e abril. De acordo com a CBF, haverá uma diminuição de datas das competições estaduais. Os torneios deixarão de ter 16 datas neste ano e vão para 11 datas em 2026. Mesmo assim, continuará o período de ocorrência, entre 11 de janeiro a 8 de março. Modificações em outros torneios Com relação ao Campeonato Brasileiro, a sua disputa será durante todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro. A realização da Copa do Mundo no ano que vem obrigará a uma paralisação entre 11 de junho e 19 de julho, com a sequência do formato de pontos corridos.