Jogadores brasileiros sofrem acidente de carro na Polônia

Jogadores brasileiros sofrem acidente de carro na PolôniaBrendon Pereira, Pedro Guilherme e Kayo Lopes se envolveram em batida de veículo no último domingo (28), no distrito de Płowce
Três jogadores sofreram um grave acidente de carro, no domingo (28), no distrito de Płowce, na Polônia. O volante Kayo Lopes, ex-Volta Redonda e atualmente no BKS Sparta Brodnica, o atacante Brendon Pereira, também do clube polonês, e o zagueiro Pedro Guilherme, ex-jogador do time, foram as vítimas do caso. A informação é do “ge”.
O acidente aconteceu com o carro saindo da pista, capotando algumas vezes e colidindo contra uma árvore. Natural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, Kayo Lopes foi a principal vítima e precisou passar por uma cirurgia delicada na coluna cervical. Ele, aliás, permanece internado na UTI, estável, sedado e sob cuidados intensivos.
A Polícia da Polônia confirmou que motorista, no caso Pedro Guilherme, estava sóbrio, ou seja, descarta-se a hipótese do jogador dirigir embriagado. Portanto, as causas e circunstâncias do acidente serão esclarecidas por uma investigação policial.
Pedro Guilherme e Brendon Pereira, entretanto, sofreram apenas ferimentos leves, receberam atendimento médico e tiveram alta.
“A gente foi ao aeroporto deixar o pai do Pedro, que tinha vindo visitar. Na volta, o carro saiu da pista, bateu numa vala, capotou algumas vezes e depois atingiu uma árvore. Eu e o Pedro tivemos ferimentos leves e já recebemos alta”, disse o atacante ao “ge”.
BKS Sparta Brodnica e a família de Kayo Lopes buscam arrecadar dinheiro para os custos hospitalares do jogador. O clube polônes, aliás, já teve uma partida cancelada pela 5ª divisão local e está focado na recuperação do brasileiro.