Jeffinho celebra fim do jejum de gol e sonha com título brasileiro para o Botafogo

Jeffinho fez o segundo gol do Botafogo no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia. Logo no primeiro lance do segundo tempo, ele completou um chute de Cuiabano, empurrando para a rede. Foi seu primeiro gol desde maio de 2024. No fim da partida, o atacante botafoguense mostrou alívio com o fim do jejum: “Fazia um tempinho que eu não marcava. Estou feliz por isso. Foi bom para mim e para a minha família. E mais ainda por ajudar o time a ganhar confiança.”