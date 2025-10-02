Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Henry critica postura do Barcelona em derrota na Champions

Ex-jogador aponta "teimosia" de Hansi Flick, técnico do Barça, após revés para o PSG, na última quarta-feira, dentro de casa
O ex-atacante Henry criticou a postura do Barcelona na derrota do clube catalão por 2 a 1 sobre o PSG, na última quarta-feira (1º). O clube espanhol, que atuou em casa, saiu à frente no placar, mas levou a virada, no duelo pela Champions, com gol aos 45 minutos do segundo tempo. O ex-jogador detonou a estratégia da equipe para enfrentar o atual campeão do torneio.

“Não se pode jogar na Champions com essa linha defensiva alta. Desculpe. Quando joga contra boas equipes, ficará exposto. E isso é exatamente o que aconteceu nesta noite”, disse, na Paramount+.

“Todos os avanços terminam perto do gol. Todas as vezes que mencionamos que eles não queriam mudar. E entendo que às vezes os treinadores podem ser teimosos. Todos temos nosso plano de jogo, mas isso pode sair caro em partidas importantes”, completou.

O Barcelona, afinal, abriu o placar aos 19 minutos de jogo, com gol de Ferran Torres. O PSG empatou com Mayulu, aos 38. Depois, os franceses viraram com Gonçalo Ramos, aos 45 minutos da etapa final.

Com a derrota, o Barcelona perdeu a chance de manter um aproveitamento de 100% na Champions, já que havia vencido o Newcastle, na estreia, por 2 a 1. O próximo compromisso do Barça na competição será no dia 21 de outubro, às 13h45, contra o Olympiacos.

