Gui Negão lidera Corinthians em participações de gols no segundo semestre

Jovem marcou no empate com o Internacional, nesta última quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Destaque do Corinthians desde que subiu para o profissional, Gui Negão se tornou uma das referências do ataque. Afinal, o jovem lidera o time em participações em gols no segundo semestre da temporada, com cinco gols e duas assistências em 13 jogos. Dessa forma, ele supera até nomes como Yuri Alberto, o artilheiro da equipe em 2025. Gui Negão estreou no profissional em junho. Desde então, disputou 13 jogos, sendo 10 como titular, marcou cinco gols e duas assistências. Após marcar no empate com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão, se consolidou com a melhor média de gols do time, com 0,38 por partida. Dessa forma, superou nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay.