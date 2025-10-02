Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gui Negão lidera Corinthians em participações de gols no segundo semestre

Jovem marcou no empate com o Internacional, nesta última quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Destaque do Corinthians desde que subiu para o profissional, Gui Negão se tornou uma das referências do ataque. Afinal, o jovem lidera o time em participações em gols no segundo semestre da temporada, com cinco gols e duas assistências em 13 jogos. Dessa forma, ele supera até nomes como Yuri Alberto, o artilheiro da equipe em 2025.

Gui Negão estreou no profissional em junho. Desde então, disputou 13 jogos, sendo 10 como titular, marcou cinco gols e duas assistências. Após marcar no empate com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão, se consolidou com a melhor média de gols do time, com 0,38 por partida. Dessa forma, superou nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay.

Em jogo polêmico, o Corinthians empatou com o Internacional por 1 a 1, no Beira-Rio. A partida, aliás, foi polêmica desde o início, com dois gols anulados, sendo um para cada lado. O Timão, no entanto, saiu na frente do placar com Gui Negão, aos nove minutos do primeiro tempo, e defendeu a vantagem até o último lance, quando Cacá fez pênalti em Bruno Henrique. O lance, inclusive, gerou muita reclamação.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos e segue em 15º lugar, enquanto o Corinthians, agora, soma 30, em 13º. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.

Corinthians

