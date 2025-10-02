Goleiro do Lille defende três pênaltis, e franceses vencem a Roma na Itália

Na vitória por 1 a 0 do Lille sobre a Roma nesta quinta-feira, 2/10, no Estádio Olímpico, o goleiro do time francês, Özer, teve uma atuação dos sonhos. Não que ele tenha fechado o gol durante os 90 minutos neste duelo pela segunda rodada da Liga Europa. Mas pelo que fez em um dos lances. Os romanistas já perdiam o jogo — gol do islandês Haraldsson no primeiro tempo. Aos 35 minutos da etapa final, o time da casa teve um pênalti a seu favor. Aí o goleiro turco fez das suas. Dovbyk cobrou, e ele defendeu. O juiz mandou repetir. Özer defendeu de novo. O juiz mandou repetir mais uma vez, e quem bateu foi Soulé. E o goleiro agarrou pela terceira vez — desta vez, valendo. Espetacular!

Com a derrota, a Roma parou nos três pontos (venceu o Nice na estreia). O Lille, do herói Özer, com seis pontos, é um dos líderes. Para lembrar: a Liga Europa conta, nesta fase de liga, com 36 times que jogam oito rodadas (esta organização de jogos se chama sistema suíço). Os oito primeiros avançam às oitavas. Os times do 9º ao 24º jogam uma repescagem em oito mata-matas, e os vencedores também vão às oitavas. A partir daí, os 16 times jogam mata-matas até restarem dois, que farão a final em jogo único em Istambul, em maio de 2026.

Lille surpreende a Roma

A Roma certamente não imaginava que, mesmo em casa, veria no primeiro tempo o time visitante fazer um jogo mais consistente. Afinal,teve maior posse (53%) e eficácia nas finalizações. Afinal, se a Roma conseguiu chutar nove vezes, apenas duas foram em direção ao gol. Das três do Lille, duas foram na direção certa — uma delas entrou. Aos cinco minutos, numa falha gritante de El Ayanoui, que tinha tudo para rechaçar uma bola e se confundiu, Haraldsson aproveitou e tocou sem chance para o goleiro Svilar.

Este gol fez a Roma perder um pouco o foco, só voltando a se encontrar a partir dos 20 minutos, sempre buscando atacar pela direita, com Wesley, da Seleção Brasileira e ex-Flamengo, ganhando a maioria das jogadas sobre a marcação. Aliás, foi de Wesley a construção da jogada de maior perigo da Roma, aos 34. O lateral-direito foi ao fundo e cruzou. Numa tremenda confusão na área, a bola sobrou para El Ayanoui quase na pequena área. Ele aproveitou a sobra do goleiro Özer em chute de Pellegrini e chutou. De forma quase inacreditável, o zagueiro Mandi conseguiu salvar. Mas o Lille estava bem, sempre buscando Giroud no ataque. O campeão do mundo e maior goleador da seleção francesa (57 gols contra 52 de Mbappé) teve pelo menos duas oportunidades para o arremate.