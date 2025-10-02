Gasperini sobre os três pênaltis perdidos pela Roma: “Nunca tinha visto”

Técnico lamenta falhas da equipe, mas elogia intensidade e entrega do time mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Lille na Liga Europa

A Roma, sob o comando de Gian Piero Gasperini, perdeu por 1 a 0 para o Lille , nesta quinta-feira (2), pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26. A equipe italiana saiu atrás no placar logo no início e, apesar de ter tido três pênaltis a seu favor, não conseguiu marcar e voltou para casa sem pontos.

“Nunca tinha visto minha equipe desperdiçar três pênaltis na mesma partida. Sofremos o gol cedo, o que facilitou para o adversário. Apesar de alguns erros técnicos, jogamos com energia e mantivemos o ritmo até o apito final. Talvez não tenhamos aproveitado nossas chances, mas sempre há algo a aprender nesses jogos”, disse.

Questionado novamente sobre os pênaltis perdidos, o treinador acrescentou que se trata de algo raro no futebol.

“Foi algo raro e até acidental, mas afetou certamente o resultado. A equipe se entregou mentalmente. Na segunda etapa, mantivemos a pressão no ataque, mesmo enfrentando um time rápido e habilidoso. Foi difícil, mas mostramos intensidade e empenho. É claro que precisamos cometer menos erros, mas também valorizar o que fizemos de bom. A Liga Europa tem oito jogos na fase de liga, não é eliminação direta, e o time se manteve concentrado até o fim”, completou.