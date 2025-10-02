Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Duelos de tricolores coloca o Leão em busca de reabilitação no Brasileirão, enquanto o clube paulista quer superar o momento ruim no ano
Autor Jogada 10
Na noite desta quinta-feira (1), pressionado pela torcida, o São Paulo volta a campo para tentar a reabilitação na temporada. O Tricolor encara o Fortaleza, na capital cearense, às 19h30, no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte está atenta aos movimentos da partida e inicia a tranamissão, ao vivo, às 18h. Diego Mazur vai narrar, com o suporte de Diogo Martin nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens.

