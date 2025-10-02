Fluminense é o segundo time da Série A em gols sofridos no fim dos jogos

Tricolor cedeu empate para o Sport já nos acréscimos e deixou novamente escapar a vitória, pelo Campeonato Brasileiro

A situação do Fluminense só não é a pior porque o Vitória sofreu mais gols tardios, chegando a 12. O time carioca é, portanto, o vice-líder neste ranking negativo.

O Fluminense empatou com o Sport por 2 a 2 , seguindo um padrão preocupante que tem marcado sua temporada: levar um gol nos minutos finais do segundo tempo. Essa falha tardia já ocorreu 10 vezes neste ano, deixando o time carioca com a segunda pior estatística nesse quesito entre os clubes da Série A. O levantamento é do Gato Mestre, do “ge”.

Vasco e Sport completam o “top 3” das equipes que mais sofrem gols nos minutos finais, com nove cada. Juntamente com o Vitória, eles formam o grupo das piores defesas gerais do Brasileirão: o Sport tomou 37 gols, enquanto Vasco e Vitória sofreram 38.

O novo técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, prometeu observar a questão nos próximos treinamentos e trabalhar para corrigir.

“Não sei te dizer o porque dos gols no final (dos jogos), mas sei que aconteceram. Em uma semana, é difícil fazer juízo sobre o porquê de isso acontecer. Quando jogamos de forma seguida, as trocas são para manter a intensidade. A partida foi parelha, tivemos chances claras. Mas temos que analisar os gols sofridos no final. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir”, comentou.

Com o resultado, o Fluminense está em sétimo, com 35 pontos. Além disso, o Tricolor volta a campo no sábado (4) contra Atlético, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.