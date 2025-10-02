Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo defende longa escrita como mandante diante do Cruzeiro pelo Brasileirão

Rubro-Negro não perde para a Raposa na competição nacional desde o dia 28 de novembro de 2010 e tenta manter distância para adversário
A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções, nesta quinta-feira (2), por causa do confronto entre o líder Flamengo e o Cruzeiro, que caiu para a terceira colocação, no Maracanã. Assim, o Rubro-Negro, que entra em campo às 20h30 (de Brasília), não perde para a Raposa há quinze anos como mandante pela competição nacional. O time, então, terá a tarefa de defender esse tabu para manter a distância na ponta.

Dessa forma, o último triunfo do time mineiro sobre o Fla em solo carioca, pelo Brasileirão, foi em 28 de novembro de 2010. Na ocasião, a equipe celeste venceu por 2 a 1, com gols de Roger e Thiago Ribeiro. Diego Maurício descontou para o Rubro-Negro.

Desde então, foram onze jogos com o time da Gávea como mandante, com oito triunfos e três empates, somando apenas o principal campeonato do país. Quando o assunto são todas as competições, o Cruzeiro venceu uma partida como visitante, na Libertadores de 2018, por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Thiago Neves.

No momento, os comandados do técnico Filipe Luís somam 54 pontos contra 50 da Raposa. O Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, e assumiu a segunda colocação, com 52.

Para o confronto, o técnico Filipe Luís recebeu boas notícias. Afinal, a principal novidade será o retorno do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão. Além disso, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Viña, que foram substituídos no último jogo, estarão à disposição para o duelo decisivo, enquanto Erick Pulgar é a única ausência.

