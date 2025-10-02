Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa não debate proposta da Conmebol para ter 64 seleções na Copa 2030

Entidade máxima do futebol não coloca na mesa a pauta dos dirigentes sul-americanos, que enfrentam forte resistência da Uefa, Concacaf e AFC
A Conmebol convivia com a expectativa de debater a proposta de ampliação para 64 seleções na Copa do Mundo de 2030. No entanto, o assunto não teve destaque na reunião do Conselho da Fifa, em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira (2).

Dessa forma, os cartolas não trataram da pauta neste momento. Mesmo assim, os dirigentes sul-americanos seguem confiantes de que podem convencer a entidade a fazer a mudança para o torneio, que ocorrerá daqui há menos de cinco anos.

Entenda o caso

A Confederação Sul-Americana quer que a nova edição do torneio (2030) pule de 48 para 64 seleções. Afinal, o intuito é que o continente tenha mais partidas do que apenas as três já programadas em homenagem aos 100 anos do torneio.

Vale lembrar que esta edição será em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, celebrará o centenário em três locais diferentes da América do Sul: Montevidéu, Buenos Aires e Assunção.

Na última semana, em Nova York, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma delegação sul-americana liderada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O plano é a criação de 16 novas vagas para a fase final do torneio, assim como a transformação dos três países sul-americanos em sede, o que aumentaria para 18 partidas na região.

Resistência ao projeto

A reunião ocorreu às 11h local, (6h de Brasília), desta quinta-feira (2). Entretanto, a Uefa, confederação europeia, é a principal voz contra o projeto da Conmebol. Isso porque o presidente Aleksander Čeferin salientou que o aumento de seleções criará problemas para a Copa e para as Eliminatórias.

Além disso, ele tem o apoio da Concacaf, dos países das Américas Central e do Norte e do Caribe, e, mais recentemente, a AFC, a associação asiática. Essas três entidades reúnem 20 dos 37 membros do Conselho da Fifa, que podem pesar na decisão.

