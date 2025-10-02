Fifa não debate proposta da Conmebol para ter 64 seleções na Copa 2030

A Conmebol convivia com a expectativa de debater a proposta de ampliação para 64 seleções na Copa do Mundo de 2030. No entanto, o assunto não teve destaque na reunião do Conselho da Fifa, em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira (2). Dessa forma, os cartolas não trataram da pauta neste momento. Mesmo assim, os dirigentes sul-americanos seguem confiantes de que podem convencer a entidade a fazer a mudança para o torneio, que ocorrerá daqui há menos de cinco anos.

Entenda o caso A Confederação Sul-Americana quer que a nova edição do torneio (2030) pule de 48 para 64 seleções. Afinal, o intuito é que o continente tenha mais partidas do que apenas as três já programadas em homenagem aos 100 anos do torneio. Vale lembrar que esta edição será em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, celebrará o centenário em três locais diferentes da América do Sul: Montevidéu, Buenos Aires e Assunção.