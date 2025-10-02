Fifa cogita ampliar números de times por país no Mundial de Clubes

Entidade quer evitar cenários em que os campeões das ligas fiquem de fora e sofre pressão de clubes para competição se tornar bienal

A Fifa pode fazer mudanças na próxima edição do Mundial de Clubes. De acordo o jornal inglês “The Times”, a entidade quer aumentar o número de times permitidos por um país no torneio. A ideia, afinal, é evitar cenários em que os campeões das ligas fiquem de fora do torneio, como foi o caso de Barcelona, Napoli e Liverpool.

De acordo com a informação do jornal, o aumento seria de dois para três clubes do mesmo país. Com isso, a Fifa pensa em aumentar a competição para 48 equipes, ao invés de 32. A decisão espelharia o que aconteceu com a Copa do Mundo de seleções, que também contará com o número ampliado de equipes a partir de 2026.