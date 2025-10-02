Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa cogita ampliar números de times por país no Mundial de Clubes

Entidade quer evitar cenários em que os campeões das ligas fiquem de fora e sofre pressão de clubes para competição se tornar bienal
A Fifa pode fazer mudanças na próxima edição do Mundial de Clubes. De acordo o jornal inglês “The Times”, a entidade quer aumentar o número de times permitidos por um país no torneio. A ideia, afinal, é evitar cenários em que os campeões das ligas fiquem de fora do torneio, como foi o caso de Barcelona, Napoli e Liverpool.

De acordo com a informação do jornal, o aumento seria de dois para três clubes do mesmo país. Com isso, a Fifa pensa em aumentar a competição para 48 equipes, ao invés de 32. A decisão espelharia o que aconteceu com a Copa do Mundo de seleções, que também contará com o número ampliado de equipes a partir de 2026.

Além disso, a realização do torneio a cada dois anos também é algo em questão. No entanto, a Fifa encontra forte oposição contra essa opção. A Uefa, aliás, é contra a ideia, que colocaria mais pressão no calendário. No entanto, os principais clubes desejam a competição de forma bienal. O Real Madrid levantou a questão durante as negociações com a entidade em junho.

O assunto, provavelmente, será reforçado depois de 2029, com a perspectiva de outro torneio ser em 2031 a ser explorada.

