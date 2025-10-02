Esposa de capitão do St. Pauli expõe dirigente do clube por conta fake nas redes: “Podem intimidar”

Uma publicação compartilhada por Jemilla Pir (@jemillapir)

O lado do St. Pauli

Born já havia se desculpado com Irvine antes mesmo da publicação de Jemilla, segundo a revista ‘Kicker’. Apesar disso, a exposição pública gerou forte repercussão entre os torcedores e dirigentes do clube. Parte da comunidade passou a exigir a renúncia de René por considerar a atitude incompatível com o cargo que ocupa.

Em nota oficial, o St. Pauli afirmou ter se posicionado internamente logo após tomar conhecimento dos comentários. A diretoria declarou que “realizou discussões internas, distanciou-se claramente deles e também comunicou esse distanciamento — antes da publicação do vídeo no Instagram na terça-feira”.

Ainda segundo o comunicado, o clube fez um apelo por mais civilidade nos debates que envolvem sua instituição: “Apelamos urgentemente a todos para que se comportem de forma respeitosa e construtiva. Pedimos em nome de todo o FC St. Pauli. Difamar nas redes sociais não ajuda ninguém — prejudica a todos”.

O conteúdo da publicação ofensiva já foi removido, e o clube garantiu o encerramento do caso — embora o debate sobre os limites da atuação de dirigentes nas redes sociais siga em pauta. Até o momento, não houve novas manifestações públicas de René Born, nem decisão oficial sobre sua permanência no conselho do St. Pauli.

Histórico recente do capitão

Jackson Irvine, de 32 anos, está no St. Pauli desde 2021 e atualmente se recupera de uma cirurgia no pé. O meio-campista é também integrante da seleção australiana e disputou a Copa do Mundo de 2018. Fora de campo, o jogador ganhou projeção por suas posições públicas, incluindo o uso de uma camisa com a inscrição “FC Palestina” durante um show em Portugal no último verão europeu.

A vestimenta gerou reações variadas e acusações de antissemitismo, rejeitadas pelo jogador, que, inclusive, as classificou como “profundamente ofensivas e dolorosas”.