Empate não agrada, mas Grêmio vibra com fase invicta fora de casa no returno

O Grêmio não se mostrou satisfeito ao empatar com o Santos por 1 a 1, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (01/10). Isso porque o Tricolor gaúcho saiu na frente do placar, depois sofreu o gol na reta final do jogo e perdeu dois pontos importantes. Apesar disso, a avaliação é de que o time dá sequência a sua reação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Uma das soluções que o time encontrou foi a eficiência em pontuar na condição de visitante, até porque está invicto no segundo turno. Neste cenário são quatro jogos, com duas vitórias sobre Atlético e no Gre-Nal, além de empates com o Flamengo e o Peixe.

Assim, o histórico traz a esperança que o Imortal continue somando pontos na próxima rodada e ganhe mais posições na tabela. Afinal, a equipe seguirá longe da Arena, pois enfrentará o Bragantino, no próximo sábado (04/10), em Bragança Paulista. Inclusive, o duelo fechará sua trajetória por São Paulo. Também representa o último embate antes de um intervalo sem confrontos devido à Data Fifa de outubro, que ocorre entre os dias 6 e 14.