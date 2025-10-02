Dupla “Flaco Roque” decide mais uma vez para o Palmeiras

A dupla “Flaco Roque” voltou a fazer diferença para o Palmeiras. Com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque, o Verdão venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, a dupla comandou o time mais uma vez e chegou a 18 gols e seis assistências nos últimos 12 jogos.

Flaco López foi o grande destaque da vitória sobre o Vasco. Afinal, o argentino marcou dois gols e deu uma assistência. Dessa forma, nos últimos 12 jogos, o centroavante soma nove gols e duas assistências. Já Vitor Roque, por sua vez, também marcou nove vezes no período, além de contribuir com quatro assistências.