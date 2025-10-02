D’Alessandro vai às lágrimas com cenário adverso do Internacional no Brasileirão

Colorado garante empate com o Corinthians nos acréscimos e se preocupa com possível redução da vantagem para o Z-4 / Crédito: Jogada 10

O Internacional teve uma sensação de alívio ao assegurar o empate em 1 a 1 com o Corinthians no último lance da partida, no Beira-Rio, na quarta-feira (1º). Mesmo assim, a preocupação é predominante nos bastidores. Até porque após as 25 rodadas do Brasileiro, há uma pressão interna pelo fato de o time estar na 15ª posição. O temor aumenta, já que a vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento pode cair para cinco ou quatro pontos em caso de um resultado positivo de Fortaleza ou Vitória. A situação se mostra tão desconfortável no Inter que D’Alessandro, ídolo e atual diretor esportivo do clube teve dificuldade em se manifestar ao embargar a voz. Ele foi às lágrimas ao pedir que os torcedores sigam acreditando que a equipe conseguirá reagir.