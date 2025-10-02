Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

D’Alessandro vai às lágrimas com cenário adverso do Internacional no Brasileirão

Colorado garante empate com o Corinthians nos acréscimos e se preocupa com possível redução da vantagem para o Z-4
O Internacional teve uma sensação de alívio ao assegurar o empate em 1 a 1 com o Corinthians no último lance da partida, no Beira-Rio, na quarta-feira (1º). Mesmo assim, a preocupação é predominante nos bastidores. Até porque após as 25 rodadas do Brasileiro, há uma pressão interna pelo fato de o time estar na 15ª posição. O temor aumenta, já que a vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento pode cair para cinco ou quatro pontos em caso de um resultado positivo de Fortaleza ou Vitória.

A situação se mostra tão desconfortável no Inter que D’Alessandro, ídolo e atual diretor esportivo do clube teve dificuldade em se manifestar ao embargar a voz. Ele foi às lágrimas ao pedir que os torcedores sigam acreditando que a equipe conseguirá reagir.

“O torcedor está chateado com razão, com muita razão. Mas precisamos de vocês (colorados). É um momento complicado, mas com a ajuda de todos podemos voltar a ter força. O Inter sem os torcedores perde força. Não estou culpando a torcida, longe disso. É só um pedido que senti. Passamos por momentos muito mais complicados do que esse. Temos muita confiança nos atletas, muita confiança na comissão. Mas precisamos da torcida”, disse D’Alessandro.

Time volta a campo contra o Botafogo no Beira-Rio

A equipe gaúcha não poderá se abalar com o atual cenário ou até mesmo lamentá-lo. Afinal, o intervalo para o seu compromisso seguinte é curto, pois enfrenta o Botafogo, no próximo sábado (4), às 18h30, também no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim como o duelo contra o Corinthians, o time gaúcho também dá uma importância para o embate com o Glorioso por ser uma sequência como mandante. Oi seja, o entendimento é que seja o contexto ideal para pontuar e se afastar da zona de rebaixamento.

