Crespo ressalta espírito do São Paulo após fim de jejum: “Sempre foi igual”

Para o treinador Hernán Crespo, o resultado enfim seguiu o rendimento da equipe dentro de campo. Para o argentino, o time demonstrou o mesmo espírito que apresentou nas últimas partidas e por isso conseguiu a vitória, mesmo com as adversidades do confronto.

O São Paulo conseguiu se reencontrar com a vitória após quatro jogos. Na noite desta quinta-feira (02), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 0 e se reaproximou do G6 do Brasileirão. O clube paulista lidou com dificuldades na partida, já que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e estava com vários desfalques.

“Acho que o espírito sempre foi igual. Muitas vezes o resultado não acompanhou o rendimento do time. Se você for ver os últimos jogos, a gente não merecia as derrotas. Então acho que o espírito do grupo prevaleceu outra vez em um momento difícil. O time sempre buscou a mesma linha, com coragem, luta, é comovente ver. Muitas vezes esse grupo é criticado, mas lutam todo dia para conseguir resultados e pode acontecer de não conseguir. Porém, a identidade, o grupo sempre defendeu. Desta vez foi ainda mais difícil, com um rival que estávamos há 11 jogos sem vencer. E chegar aqui e conseguir uma vitória, deste jeito, com todas as adversidades, mostra que o grupo está em pé”, exaltou.

Alterações na equipe

Para a partida, o São Paulo contou com vários desfalques. Na defesa, Arboleda, Alan Franco, Tolói e Ferraresi eram desfalques, o que obrigou o treinador a escalar um trio de zaga inédito. Crespo destacou que está sempre focado nas soluções e que confia nos seus jogadores para fazer alterações quando necessário.

“As expectativas são sempre ganhar o jogo, mesmo com todas as dificuldades. A gente trabalha em São Paulo, temos problemas todos os dias. Então a ideia é focalizar na solução, não no problema, e confiar no grupo. Normalmente o resultado é uma consequência, mas o futebol nem sempre é assim. Hoje era uma situação em que a gente precisava demonstrar estar em pé, ainda mais com os problemas, mas se você confia nos jogadores, as coisas acabam”, pontuou.

Retorno de Luiz Gustavo

Uma das grandes histórias da vitória do São Paulo foi o retorno de Luiz Gustavo. O volante voltou a começar uma partida como titular, algo que não acontecia desde abril, e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Crespo ressaltou a paixão que o jogador mostrou na recuperação do seu tromboembolismo pulmonar.