Corinthians leva gol no fim e só empata na estreia pela Libertadores Feminina

Com o resultado, Corinthians e Independiente Dragonas somam um ponto no Grupo A da Libertadores Feminina. Contudo, Always Ready e Santa Fe jogam nesta quinta, às 20h (de Brasília), e podem mudar este panorama da tabela de classificação.

O Corinthians deixou escapar a vitória nos minutos finais na estreia pela Libertadores Feminina. Nesta quinta-feira (2), as Brabas empataram com o Indepediente Dragonas por 1 a 1, pela primeira rodada da competição do Grupo A, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. Gabi Zanotti balançou as redes ainda no primeiro tempo em cobrança de pênalti. Porém, aos 48 minutos, Valencia deixou o duelo igual no placar para as equatorianas. O time de Lucas Piccinato cometeu muitos erros e foi castigado.

As Brabas, assim, focam na segunda rodada da Libertadores Feminina. As brasileiras enfrentam o Always Ready, às 16h (de Brasília), no Francisco Urbano, em Buenos Aires. Mais tarde, às 20h, o Indepediente Dragonas vai enfrentar o Santa Fe, no mesmo estádio.

O Jogo

O Corinthians confirmou o favoritismo e abriu o placar logo aos 11 minutos, com Gabi Zanotti convertendo um pênalti após análise do VAR – primeira vez na competição. O placar ainda poderia ser maior, pois Jhonson perdeu duas chances nos minutos iniciais. O Independiente Dragonas assustou em duas jogadas seguidas e quase empatou em finalizações de fora da área. Depois disso, as Brabas ficaram com a posse de bola, porém as equatorianas ajustaram a marcação e dificultaram as investidas das brasileiras.

A segunda etapa foi de poucas oportunidades para ambos os lados. O Corinthians seguiu com maior posse de bola, mas pecou nos erros de passes, enquanto as Dragonas apostaram nos contra-ataques. Nos minutos finais, as Brabas começaram a criar chances. Gisela Robledo chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por falta em Mayerli. Logo depois, Tamires bateu para o gol e forçou a defesa de Mary. Contudo, nos acréscimos, as equatorianas subiram as linhas e aproveitaram a falha defensiva. Dentro da área, Valencia acertou um chute no ângulo de Nicole e deixou tudo igual em Banfield. Um banho de água fria.