Corinthians é condenado pela Fifa por dívida na contratação do volante Charles

Midtjylland, da Dinamarca, acionou a entidade pelo atraso na última parcela da negociação envolvendo o jogador brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões) ao Midtjylland, da Dinamarca, por atrasar o pagamento de uma parcela da contratação do volante Charles. Dessa maneira, o Timão entrou com recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS, em inglês). O processo pode resultar em um novo transfer ban aos corintianos.

Os dois clubes acertaram a transferência do jogador por 1,6 milhão de euros, em julho de 2024. O Corinthians pagou as duas primeiras parcelas, de 400 mil euros cada, em 26 de julho e 20 de agosto do ano passado. LEIA MAIS: Gui Negão lidera Corinthians em participações de gols no segundo semestre Contudo, o Timão não quitou a terceira, de 800 mil euros, que expirava em 15 de março deste ano. Assim, o clube escandinavo abriu processo na Fifa no dia 15 de maio. Por conta deste débito, a Câmara de Status de Jogadores da Fifa condenou o Corinthians a pagar 800 mil euros, mais 16% de juros por ano, contados a partir de 16 de março até a data do pagamento, além de 200 mil euros de multa, totalizando 1 milhão de euros.

Corinthians em apuros no CAS De acordo com o “ge”, o Timão entrou com recurso no CAS, que geralmente leva meses para analisar os casos. Recentemente, a Corte Arbitral do Esporte condenou o Corinthians em duas situações. O primeiro no caso do Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Este caso gerou um transfer ban ao clube, em vigor desde o dia 12 de agosto. Além desse, há o caso do meia Matías Rojas, no qual o Corinthians pode levar um novo transfer ban e ficar proibido de inscrever jogadores.