Conmebol reitera desejo de ter 64 seleções na Copa do Mundo de 2030; entenda

Entidade sul-americana apresenta proposta na reunião desta quinta-feira, entretanto enfrentará a resistência da Uefa, Concacaf e AFC / Crédito: Jogada 10

A Conmebol irá apresentar aos membros do Conselho da Fifa, nesta quinta-feira (2), na Suíça, uma proposta de ampliação do número de participantes da Copa do Mundo de 2030. No entanto, a entidade deve encontrar uma forte resistência do órgão, que já aumentou a quantidade de seleções de 32 para 48 na disputa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Dessa forma, a Confederação Sul-Americana quer que a nova edição do torneio pule de 48 para 64 seleções. Afinal, o intuito é que o continente tenha mais partidas do que apenas as três já programadas em homenagem aos 100 anos do torneio.

Vale lembrar que esta edição será em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, celebrará o centenário em três locais diferentes da América do Sul: Montevidéu, Buenos Aires e Assunção. Na última semana, em Nova York, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma delegação sul-americana liderada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O plano é a criação de 16 novas vagas para a fase final do torneio, assim como a transformação dos três países sul-americanos em sede, o que aumentaria para 18 partidas na região. Resistência ao projeto A reunião ocorre às 11h local, (6h de Brasília), desta quinta. Entretanto, a Uefa, a confederação europeia, é a principal voz contra o projeto da Conmebol. Isso porque o presidente Aleksander Čeferin salientou que o aumento de seleções criará problemas para a Copa e para as Eliminatórias.