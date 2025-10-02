Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol reitera desejo de ter 64 seleções na Copa do Mundo de 2030; entenda

Entidade sul-americana apresenta proposta na reunião desta quinta-feira, entretanto enfrentará a resistência da Uefa, Concacaf e AFC
A Conmebol irá apresentar aos membros do Conselho da Fifa, nesta quinta-feira (2), na Suíça, uma proposta de ampliação do número de participantes da Copa do Mundo de 2030. No entanto, a entidade deve encontrar uma forte resistência do órgão, que já aumentou a quantidade de seleções de 32 para 48 na disputa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, a Confederação Sul-Americana quer que a nova edição do torneio pule de 48 para 64 seleções. Afinal, o intuito é que o continente tenha mais partidas do que apenas as três já programadas em homenagem aos 100 anos do torneio.

Vale lembrar que esta edição será em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, celebrará o centenário em três locais diferentes da América do Sul: Montevidéu, Buenos Aires e Assunção.

Na última semana, em Nova York, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma delegação sul-americana liderada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O plano é a criação de 16 novas vagas para a fase final do torneio, assim como a transformação dos três países sul-americanos em sede, o que aumentaria para 18 partidas na região.

Resistência ao projeto

A reunião ocorre às 11h local, (6h de Brasília), desta quinta. Entretanto, a Uefa, a confederação europeia, é a principal voz contra o projeto da Conmebol. Isso porque o presidente Aleksander Čeferin salientou que o aumento de seleções criará problemas para a Copa e para as Eliminatórias.

Além disso, ele tem o apoio da Concacaf, dos países das Américas Central e do Norte e do Caribe, e, mais recentemente, a AFC, a associação asiática. Essas três entidades reúnem 20 dos 37 membros do Conselho da Fifa, que podem pesar na decisão.

