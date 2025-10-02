CBF divulga conversas entre Raphael Claus e o VAR em Sport x Fluminense

CBF divulga conversas entre Raphael Claus e o VAR em Sport x FluminenseÁrbitro teve um desempenho criticado pelas duas equipes no empate por 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (2), as conversas do árbitro Raphael Claus com o VAR no empate por 2 a 2 entre Sport e Fluminense, na Ilha do Retiro. Nesse sentido, a arbitragem de vídeo chamou o juiz em dois momentos, como no lance que resultou no gol anulado do Tricolor e em uma jogada de pênalti para o time carioca.
Dessa forma, a primeira intervenção ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo. Nela, Kevin Serna driblou Matheus Alexandre e cruzou para Cano bater cruzado para a área. De frente para a baliza, Martinelli só teve o trabalho de empurrar para a rede.
Análise do gol anulado
No início da análise, a arbitragem chegou a conclusão que a bola não saiu pela linha de fundo e que o meio-campista tricolor não estava em posição irregular no momento da finalização. Contudo, houve uma falta de Ignácio em Barletta no início da jogada, o que fez com que o lance fosse irregular.
“Ele pisa no tornozelo do adversário e não tem condições de continuar. Ô, Claus, recomenda uma revisão de possível falta no início da APP (da jogada)”diz um dos árbitros do VAR (não é possível identificar quem conduz a conversa).
“O jogador de branco, a bola desvia nele, tá? Claus, olha só, vou te mostrar uma imagem quando você chegar. Que é o jogador de azul. Ele joga a bola, desvia apenas no jogador de branco e posteriormente tem um contato no tornozelo do seu adversário que impossibilita a jogada. Isso é o que você vai ver”, completou.
“Não entendo como jogo brusco grave, mas entendo, sim, como uma falta porque essa bola desvia no jogador de branco e o contato posterior com esse jogador de azul o impossibilita de continuar”, complementa”, afirmou Ilbert Estevam da Silva.
Pênalti para o Tricolor
Aos 32′ do segundo tempo, o árbitro voltou ao vídeo à beira do campo. Inicialmente, Claus não marcou penalidade no campo por achar que Ignácio fez falta em Pablo, mas tudo mudou após a consulta à arbitragem.
“O penal está claro, mas quero ver a possível falta. Não consigo ver esse puxão, quero ver esse puxão. Eu ainda não consigo ver esse impacto. Eu vejo um jogador indo para trás e que não tem um impacto nessa mão. Se não foi falta, é pênalti”, diz o VAR.
“Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada?”, perguntou cabine.
“Eu vou te recomendar uma revisão porque nós temos uma mão no Pablo, mas que não impacta nesse atleta. Não tem impacto nesse atleta e posteriormente temos uma ação de penal”, afirmou Ilbert Estevam.
– Eu vou te mostrar primeiro o lance em cima do Pablo. Nós entendemos que tem uma mão nas costas e o jogador deixa seu corpo cair para trás sem nenhum impacto”, continuou o VAR
“É o Pablo que segura a mão dele… nada. Ok”, diz Claus.
“Agora vou te mostrar, Claus, um lance dentro da área, um jogador que entra no movimento de corrida de seu adversário, tendo o contato com a perna e calçando seu adversário, o joelho fazendo um “trança pé”, seguiu o VAR.
“Pênalti. Então vou sair com tiro penal, sem cartão, ok?”, comunicou Claus.
