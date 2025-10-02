CBF divulga conversas entre Raphael Claus e o VAR em Sport x Fluminense

Árbitro teve um desempenho criticado pelas duas equipes no empate por 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (2), as conversas do árbitro Raphael Claus com o VAR no empate por 2 a 2 entre Sport e Fluminense, na Ilha do Retiro. Nesse sentido, a arbitragem de vídeo chamou o juiz em dois momentos, como no lance que resultou no gol anulado do Tricolor e em uma jogada de pênalti para o time carioca.

Dessa forma, a primeira intervenção ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo. Nela, Kevin Serna driblou Matheus Alexandre e cruzou para Cano bater cruzado para a área. De frente para a baliza, Martinelli só teve o trabalho de empurrar para a rede.