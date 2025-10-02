Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cannavaro voltará à Copa do Mundo após 20 anos

Ídolo e campeão com a Itália em 2006, ex-zagueiro deve ser anunciado como técnico do Uzbequistão em sua estreia no torneio
Fabio Cannavaro, ídolo da zaga italiana e capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 2006, está prestes a voltar a um Mundial, agora como treinador. Duas décadas após levantar o troféu em Berlim e receber a Bola de Ouro pela revista ‘France Football’, ele inicia um novo capítulo de sua carreira no comando da seleção do Uzbequistão.

O acordo com a federação do país asiático ainda não foi formalizado, mas, segundo informações da imprensa europeia, Cannavaro deve assumir nos próximos dias. A seleção garantiu, em junho, sua primeira classificação para a Copa do Mundo da história, quando estava sob o comando de Timur Kapadze. Entre os destaques da equipe estão o zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, e o atacante Eldor Shomurodov, emprestado pela Roma ao Basaksehir, da Turquia.

Apesar do prestígio como jogador, a carreira de Cannavaro como treinador de seleções ainda é curta. Em 2019, ele passou brevemente pela China, permanecendo somente 52 dias. O ex-jogador deixou o cargo após duas derrotas consecutivas, tendo assumido como interino após a saída de Marcello Lippi.

No futebol de clubes, o italiano coleciona passagens por equipes de diferentes países, embora nem todas tenham sido bem-sucedidas. Treinou o Guangzhou Evergrande da China em dois períodos (2014–2015 e 2017–2021), conquistando a Superliga de 2019 e a Supercopa de 2018. Além disso, também passou pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Tianjin Quanjian, da China, Benevento e Udinese, da Itália, e pelo Dínamo Zagreb, da Croácia, de onde saiu em abril de 2025.

Por fim, Cannavaro tenta escrever uma nova história, desta vez levando sua experiência de campeão Mundial para comandar o Uzbequistão na sua primeira Copa.

