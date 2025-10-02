Aston Villa vence Feyenoord e mantém 100% na Liga Europa

Fora de casa, time inglês garante vitória com gols de Emiliano Buendía e John McGinn; Feyenoord soma duas derrotas em dois jogos / Crédito: Jogada 10

Feyenoord e Aston Villa fizeram um bom jogo nesta quinta-feira (2), pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26. Mesmo fora de casa, o time inglês levou a melhor e venceu por 2 a 0. Os holandeses tiveram volume e criaram as melhores chances, porém os Villans foram mais eficientes, conquistando os três pontos com gols de Emiliano Buendía e John McGinn no Stadion Feijenoord, em Roterdã.

Dessa maneira, o Aston Villa chega à segunda vitória consecutiva na Liga Europa e segue com 100% de aproveitamento da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. O time inglês subiu para a 3ª posição, na zona de classificação direta para as oitavas de final, com seis pontos. Na primeira rodada, a equipe comandada pelo técnico Unai Emery bateu o Bologna, da Itália, por 1 a 0. Além dos Villans, somente Porto, Lille, Lyon, Braga, Midtjylland e Dínamo Zagreb venceram as duas primeiras rodadas desta edição da Liga Europa. Por outro lado, o Feyenoord tomou um banho de água fria em casa. Diante de seus torcedores, a equipe conseguiu se impor, estava melhor em campo, mas acabou saindo de campo com a derrota para os Villans. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Robin Van Persie chegou à segunda derrota em dois jogos e começa a se preocupar na Liga Europa. Airtime ✈️ pic.twitter.com/cKux1HnnTY

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 2, 2025 O jogo As equipes fizeram um primeiro tempo animado, com chances para os dois lados, mas foram para o vestiário com o placar zerado. A partida seguiu em um bom ritmo na segunda etapa, os donos da casa eram responsáveis pelas melhores oportunidades, mas foi o Aston Villa quem buscou a vitória. Aos 16 minutos, os ingleses abriram o placar com Emiliano Buendía, enquanto John McGinn confirmou a vitória aos 34, em Roterdã.